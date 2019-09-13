Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главреда RT Симоньян

Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку страницы главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Администрация соцсети принесла извинения и восстановила журналисту доступ к аккаунту. Об этом сообщили в пятницу, 13 сентября, в пресс-службе социальной сети, передает «РИА Новости».

В Facebook пояснили, что нормы сообщества описывают, что разрешено и что запрещено на Facebook.

«Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты», — пояснили в соцсети. По данным администрации, после обнаружения ошибки был восстановлен удаленный контент и принесены извинения владельцу страницы.

Доступ Симоньян в аккаунт в соцсети Facebook был заблокирован накануне на три дня. Главный редактор RT связала блокировку своего профиля с проявлением американской цензуры.