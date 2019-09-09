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Жаров рассказал о блокировке аккаунта Мосгоризбиркома в Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Аккаунт Мосгоризбиркома в Facebook оказался заблокирован из-за жалобы одного из пользователей соцсети. Об этом 9 сентября рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он обратил внимание на размещение политической рекламы в «день тишины» и день голосования. По словам Жарова, в соцсети заявили, что «если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы».

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«В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома, и это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ, — с ней ничего не произошло», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Кроме того, в Facebook заявили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства стран несут рекламодатели. Жаров назвал такое положение дел двойными стандартами и попыткой оказать влияние на результаты выборов в России.

6 сентября, в преддверии единого дня голосования в России, Роскомнадзор обращался к Google, YouTube, Facebook и Instagram с призывом не допустить распространения политической рекламы в день тишины, 7 сентября, и в день голосования, 8 сентября.

Тем не менее сообщения политического характера были замечены на этих интернет-площадках. Как отмечал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, аналогичные ситуации происходили и в прошлом году.

Все нарушения законодательства РФ зафиксированы ведомством и будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства. В Google ответили, что поддерживают только ответственную политическую рекламу, соответствующую местным законам.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября. Граждане выбрали депутатов местных собраний, губернаторов и депутатов Госдумы. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, серьезных нарушений, влияющих на окончательный результат, в ходе голосований не выявлено.

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