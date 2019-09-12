Симоньян заблокировали доступ в Facebook

Главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в аккаунт в соцсети Facebook на три дня. Об этом 12 сентября сообщается в Telegram-канале RT.

«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Что могло вызвать бан, не понимаем», — говорится в сообщении.

Добавляется, что телеканал направил в Facebook соответствующий запрос. Сама же Симоньян связала блокировку своего профиля с проявлением американской цензуры.

«Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живет в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров уличил Facebook в двойных стандартах. Так, администрация соцсети заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома после обращения одного из пользователей. При этом на жалобу ведомства о публикации политической рекламы в преддверии единого дня голосования в России в компании ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства стран несут только рекламодатели.