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Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу

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Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства. Об этом 12 сентября сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, комиссии известно, что «жесткая, обоснованная реакция» российских властей дошла до руководства компаний, и в Google и Facebook готовы к диалогу.

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«Сейчас мы начинаем получать сигналы об их желании во избежание дальнейших недоразумений сформировать своеобразную контактную группу», — цитирует Климова «РИА Новости».

Как сообщил сенатор, в ее состав могут войти представители российского экспертного сообщества, комиссии и соответствующих компаний, пишет ТАСС.

При этом создание группы не снимает ответственность с компаний за нарушения законодательства РФ. Ранее комиссия выявила многочисленные факты вмешательства в российскую избирательную кампанию, которые, однако, не оказали заметного влияния ни на нее, ни на результаты выборов, подчеркнул Климов.

9 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров уличил Facebook в двойных стандартах. Так, администрация соцсети заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома после обращения одного из пользователей. При этом в ответ на аналогичное обращение ведомству заявили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства стран несут только рекламодатели.

6 сентября Роскомнадзор обращался к Google, YouTube, Facebook и Instagram с призывом не допустить распространения политической рекламы в день тишины, 7 сентября, и в единый день голосования в России, 8 сентября.

Тем не менее на этих интернет-площадках были замечены сообщения политического характера. В Google ответили, что поддерживают только ответственную политическую рекламу, соответствующую местным законам.

Все нарушения законодательства РФ зафиксированы Роскомнадзором и были переданы в комиссию Совфеда.

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