НАК раскрыл детали спецоперации в Кабардино-Балкарии

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили нейтрализацию двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии 18 сентября.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. <…> Личности боевиков предварительно установлены», — цитирует ТАСС представителя комитета.

Источники сообщают, что террористы были из числа местных жителей.

Режим КТО был введен в 5:00 18 сентября в восточной части города Чегема. По данным СМИ, там находятся промзона и частные дома.

Известно, что ликвидированные боевики входили в религиозно-экстремистскую группировку и были обнаружены в одном из таких домов. Местонахождение террористов силовики выявили накануне.

На месте перестрелки обнаружено готовое самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал.

В прошлый раз спецоперация проводилась в Кабардино-Балкарии в августе. Тогда был задержан мужчина, ранее судимый за терроризм. В связях с какими-либо террористическими организациями при задержании он не признался. В лесу силовики нашли его тайник с готовыми самодельными взрывчатками.