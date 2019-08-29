ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии. На допросе мужчина признался, что готовил «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур», сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 29 августа.

Отмечается, что выйти на боевика удалось после того, как в ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района был обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности. По данным ФСБ, бомбы обезвредили на месте, так как перевозить их на пустырь было слишком опасно.

Вскоре сотрудникам спецслужб удалось найти владельца взрывных устройств — им оказался местный житель, уже судимый за терроризм, отмечает «РИА Новости». На допросе мужчина полностью признал свою вину. О том, связан ли он какими-либо террористическими организациями или действовал один, пока не сообщается.

23 августа в Калужской области ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Задержанные осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию по указанию эмиссаров международных террористических организаций (МТО).