Песков ответил на вопрос о поставках российских ЗРК Саудовской Аравии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговор президента России Владимира Путина с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о поставках комплексов С-300 и С-400.

«Об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде. Нет необходимости повторять то, что было уже сказано», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не предлагал ли еще раз Путин приобрести Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с саудовским принцем.

16 сентября в ходе пресс-конференции российский лидер отметил, что Россия готова помочь Саудовской Аравии, если Эр-Рияд примет решение о покупке российских вооружений. Путин напомнил, что такое «мудрое решение» уже приняли власти Ирана, закупив С-300, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, закупив у России С-400.

Однако, как сообщалось 17 сентября, ответа от Эр-Рияда на это предложение не поступило.

14 сентября нефтяные объекты в Саудовской Аравии — стране, которая является крупнейшим производителем и поставщиком нефти в мире, — подверглись атаке. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на это сырье. Арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность за нападения взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».