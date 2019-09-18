Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Саудовскую Аравию

Госдепартамент США посоветовал американским гражданам «проявлять повышенную бдительность» во время поездок в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепа заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что предупреждение было дано из-за «угрозы террористических атак и запуска ракет и беспилотников с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры» на территории королевства.

«Террористические группы продолжают планировать атаки в Саудовской Аравии. Они могут наносить удары по местам скопления туристов, общественному транспорту, торговым центрам, правительственным объектам», — подчеркнули в Госдепе.

Ведомство призвало американцев не посещать районы Саудовской Аравии, граничащие с Йеменом, в котором продолжается вооруженный конфликт.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено не только против Эр-Рияда, но против экономики всего мира.

16 сентября Арабская коалиция обвинила в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.