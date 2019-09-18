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Продажи новых автомобилей в Европе в августе упали на 8,4%

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В августе 2019 года на европейском рынке было продано 1 041 856 новых легковых машин. Это на 8,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 18 сентября говорится в сообщении Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей на европейском рынке в августе реализовал Volkswagen — 128 686 единиц (-14%). Второе место занял Mercedes-Benz c показателем 61 722 машины (+13,2%). На третьей строчке располагается Renault, продавший 60 331 автомобиль (-38%).

В топ-5 по продажам новых легковых автомобилей на европейском рынке также входят Ford (59 995 шт., +1,7%) и Audi (59 700 шт.; −9,1%).

8 августа сообщалось, что российский автомобильный рынок занимает пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июле 2019 года.

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