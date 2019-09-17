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Гранаты времен войны нашли в одном из поселков Курской области

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В Курской области обнаружены две гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны на территории поселка железнодорожной станции Сосновый Бор Беловского района. Сигнал о находке поступил в «Службу спасения –112».

На место выехали полицейские и группа аварийно-спасательной службы региона. Об этом информирует «Курская правда». По информации МЧС по области, боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон Постоялые Дворы для уничтожения.

Благодаря своей простой и надежной конструкции граната Ф-1 состоит на вооружении уже около 70 лет. В условиях открытой местности эффективная дальность поражения противника при взрыве непосредственно фугасным действием боеприпаса составляет 3–5 м.

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