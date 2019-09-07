Прямой эфир

Калининградские саперы обезвредили 14 авиабомб времен ВОВ

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Невского спасательного отряда обезвредили под Калининградом 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главного управления МЧС России Алексея Баранова.

«14 авиабомб различного калибра и мощности обезвредили и вывезли на военный полигон для полного уничтожения специалисты Невского спасательного отряда из Санкт-Петербурга, которые с апреля 2019 года работают в Калининградской области по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева в ответ на просьбу губернатора [региона] Антона Алиханова», — сказал собеседник агентства.

По словам Баранова, боеприпасы были обнаружены в лесу у поселка Комсомольск Гвардейского района в 20 км от Калининграда. Он отметил, что бомбы до сих пор опасны, однако эвакуации населения при их обезвреживании и вывозе не было, поскольку близлежащее жилье находится довольно далеко от найденных боеприпасов.

Баранов добавил, что на территории Калининградской области всего было обезврежено 43 авиабомбы различной мощности времен войны. Боеприпасы использовались авиацией для уничтожения живой силы и объектов противника во время Восточно-Прусской наступательной операции войск СССР.

В районе Комсомольска (ранее — Левенхаген) во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в 1945 году шли военные действия. 25 января 1945 года советская армия заняла город, а в 1946 он был переименован в Комсомольск и включен в состав Советского Союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде
Девять боеприпасов обезвредили под Калугой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019