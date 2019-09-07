Калининградские саперы обезвредили 14 авиабомб времен ВОВ

Специалисты Невского спасательного отряда обезвредили под Калининградом 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главного управления МЧС России Алексея Баранова.

«14 авиабомб различного калибра и мощности обезвредили и вывезли на военный полигон для полного уничтожения специалисты Невского спасательного отряда из Санкт-Петербурга, которые с апреля 2019 года работают в Калининградской области по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева в ответ на просьбу губернатора [региона] Антона Алиханова», — сказал собеседник агентства.

По словам Баранова, боеприпасы были обнаружены в лесу у поселка Комсомольск Гвардейского района в 20 км от Калининграда. Он отметил, что бомбы до сих пор опасны, однако эвакуации населения при их обезвреживании и вывозе не было, поскольку близлежащее жилье находится довольно далеко от найденных боеприпасов.

Баранов добавил, что на территории Калининградской области всего было обезврежено 43 авиабомбы различной мощности времен войны. Боеприпасы использовались авиацией для уничтожения живой силы и объектов противника во время Восточно-Прусской наступательной операции войск СССР.

В районе Комсомольска (ранее — Левенхаген) во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в 1945 году шли военные действия. 25 января 1945 года советская армия заняла город, а в 1946 он был переименован в Комсомольск и включен в состав Советского Союза.