Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде

Военнослужащие группы разминирования обезвредили 152-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Калининграде.

Как сообщает агентство «Интерфакс», боеприпас нашли строители во время работ на улице Александра Невского Ленинградского района на севере города.

«Военнослужащие Балтийского флота вывезли боеприпас на полигон в Калининградской области, где он будет уничтожен методом подрыва», — цитируют журналисты представителей Балтийского флота России.

Отмечается, что саперы почти ежедневно проводят операции по обезвреживанию оставшихся после проведенной советскими войсками в начале 1945 года Восточно-Прусской наступательной операции бомб и снарядов на территории Калининградской области.

Ранее, 12 марта, мужчина получил травмы ног из-за срабатывания обнаруженного в одном из парков Кировского района Санкт-Петербурга. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.