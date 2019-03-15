Российские военные завершили задачи по разминированию в Лаосе

Российские саперы завершили разминирование взрывоопасных предметов (ВОП) в провинции Боликхамсай в Лаосе, сообщили в пятницу, 15 марта, в пресс-службе Министерства обороны России.

Церемония закрытия совместного выполнения задач военными Международного противоминного центра ВС РФ и военнослужащими отряда разминирования Народной армии Лаоса состоялась в пятницу в населенном пункте Лак Сао.

«С октября прошлого года специалисты центра очистили 104 га территории, при этом было обнаружено более 340 ВОП», — передает сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Уточняется, что основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-3/B, BLU-26 и BLU-63.

Глава Минобороны Лаоса Тянсамон Тяннялат наградил саперов из России ведомственными медалями «Дружба». Россияне вручили лаосским коллегам медали «За укрепление боевого содружества».

В октябре 2018 года по решению российского президента Владимира Путина в Лаос был направлен отряд из 36 специалистов Международного противоминного центра для оказания содействия в разминировании.

Большая часть боевых действий во время войны во Вьетнаме 1954–1975 годов велась на территории соседнего Лаоса. Здесь проходила «тропа Хо Ши Мина», по которой передвигались войска Северного Вьетнама. Район Кхамкет провинции Боликхамсай, в котором работали российские военнослужащие, в 1964–1973 годах подвергался массированным бомбардировкам авиации США. В результате взрывов ВОП с 1964 года в стране погибли тысячи человек.

22 января 2018 года лаосский министр обороны Тянсамон Тяннялат заявил, что Армии Лаоса и России поступательно развивают сотрудничество в военной сфере, отношения армий двух стран можно назвать братскими.