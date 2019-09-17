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ГИБДД запустила опрос о необходимости поправок в ПДД из-за гироскутеров

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Госавтоинспекция МВД России предложила внести в закон изменения, определяющие статус тех, кто использует электронные средства передвижения, и запустила опрос о необходимости таких поправок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Популярность электросамокатов, гироскутеров и моноколес растет, однако нынешнее законодательство не выделяет их в отдельную категорию. Формально пользователи считаются пешеходами, и требования к ним предъявляются такие же, как к тем, кто идет пешком.

Предложенные Минтрансом поправки предлагают изменения в ПДД, включающие уточнение терминологии и введение новых требований.

Вопрос определения статуса этой группы участников движения актуален не только в России, но и в других странах, отметили в ГИБДД.

В августе внести новые средства передвижения в ПДД предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он направил соответствующие обращения главе Минтранса Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову.

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