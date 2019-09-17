ГИБДД запустила опрос о необходимости поправок в ПДД из-за гироскутеров
Госавтоинспекция МВД России предложила внести в закон изменения, определяющие статус тех, кто использует электронные средства передвижения, и запустила опрос о необходимости таких поправок. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Популярность электросамокатов, гироскутеров и моноколес растет, однако нынешнее законодательство не выделяет их в отдельную категорию. Формально пользователи считаются пешеходами, и требования к ним предъявляются такие же, как к тем, кто идет пешком.
Предложенные Минтрансом поправки предлагают изменения в ПДД, включающие уточнение терминологии и введение новых требований.
Вопрос определения статуса этой группы участников движения актуален не только в России, но и в других странах, отметили в ГИБДД.
В августе внести новые средства передвижения в ПДД предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он направил соответствующие обращения главе Минтранса Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову.