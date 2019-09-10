Цирк на дрожках: место ли гироскутеру на проезжей части?

За последние годы ездоки на моноколесах, электросамокатах и других модных персональных средствах передвижения стали в Москве привычным зрелищем. Высокая мобильность и способность развивать скорость 20–50 км/ч сделали эти устройства популярными среди горожан. Но в стране по-прежнему отсутствует законодательная база, регулирующая использование такой техники, поэтому владельцы лихо лавируют между прохожими, рассекают по велодорожкам и проезжей части, часто создавая опасные ситуации. По подсчетам ГИБДД, за пять месяцев 2019 года произошло всего 12 ДТП с участием электросамокатов , но еще сотни, полагают эксперты, просто нигде не регистрируются. Найти выход уже давно пытаются и чиновники, и общественность. Этой осенью к проблеме обещают вернуться в московском парламенте. С кем в итоге придется делить дорогу электрокатам — разбирались «Известия».

На высоких скоростях

Чаще всего, говоря об электротранспорте, подразумевают гироскутеры, сегвеи, моноколеса и электросамокаты. У любителей таких устройств уже появились свои группы (и в интернете, и в реальной жизни), где они делятся опытом и обмениваются советами. Как объясняют сами участники, наиболее популярны у взрослых покупателей электросамокаты. Эти устройства больше всего подходят для передвижения по городу — они относительно нетяжелы и при этом развивают скорость около 30 км/ч.

Весной российские ритейлеры сообщили, что продажа этих устройств выросла в десятки раз. Чаще всего, по данным «М.Видео–Эльдорадо», россияне покупают электросамокаты за 15–20 тыс. рублей, скорость которых не превышает 25 км/ч. Но встречаются и более мощные модели, позволяющие разогнаться и до 70 км/ч.

Во многих странах подобному электротранспорту запрещено двигаться быстрее 20 км/ч, поэтому некоторые производители изначально устанавливают в свои модели ограничители скорости. Такой же вариант предлагает ввести в России и член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. По его словам, вносить изменения в законодательство пока рано, поскольку самокаты остаются явлением скорее столичным, нежели общенациональным. «Тут можно только ограничивать, грубо говоря, ввозимые в нашу страну такие средства передвижения, ограничивать скорость таким устройствам до 20 км/ч. А так мы говорим в основном только про проблемы, которые касаются города Москвы. Если куда-то отъехать на 200 км, то там на этом самокате и по тротуару невозможно проехать, и на дорогу выехать будет опасно, потому что там в какой-нибудь первой же яме он свой самокат похоронит», — уверен депутат.

самокат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В эффективности ограничений на уровне производителей устройств сомневаются сами владельцы электрокатов. В интернете можно легко найти инструкции по разблокировке таких ограничителей. Делать же их более надежными продавцам будет невыгодно, полагают эксперты. Приобретать дорогие и мощные модели, не имея возможности разогнаться, просто никто не захочет.

Вне правил

Если мопеды и электровелосипеды, появившись на дорогах, попали и в законодательство, то электросамокатов и других новых аппаратов это пока не коснулось. Вопрос, к какой категории участников движения их следует относить, остается предметом споров.

В МВД России их относят к пешеходам. Значит, единственное наказание за несоблюдение правил для ездоков — штраф от 500 до 1500 рублей.

Многие юристы с такой ситуацией не согласны. « На законодательном уровне правила дорожного движения с появлением новых электрических транспортных средств не были подвержены изменениям. Мы действительно можем трактовать это как то, что они пешеходы, — объясняет «Известиям» юрист юридической службы «Единый центр защиты» Дмитрий Першин. — Но, с другой стороны, велосипед «по закону» имеет два или три колеса, в движение приводится мускульной силой или электромотором. Поэтому формально новый транспорт мы можем отнести и к этой категории. А значит, «пилотам» электросамокатов необходимо придерживаться правил, принятых для велосипедистов: разрешено движение по тротуарам, если не создается помеха пешеходам, по специально обозначенным дорожкам либо обочине проезжей части».

Тем не менее пока эти понятия не будут четко обозначены, в случае инцидентов всё будет зависеть от того, какая из сторон лучше аргументирует свою позицию , считает Першин.

Дорога, парк или тротуар?

Проще всего прийти к согласию экспертам было в отношении гироскутеров и моноколес. И участники форумов электротранспорта, и представители многочисленных общественных объединений считают, что устройство с гироскопическими датчиками недостаточно мобильны и устойчивы, чтобы ездить по улицам города. «Во всех развитых странах мира они не могут ездить ни по тротуару, где угрожают пешеходам, ни по проезжей части, где они сами становятся уязвимы, для них должны быть доступны только рекреационные зоны, площадки и парки», — считает Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов».

На тротуарах, по мнению Соколова, можно находиться только со скоростью не выше 10 км/ч и в идеале только детям. Остальные устройства, в частности электросамокаты, в «Союзе пешеходов» предлагают разделить на категории. К первой отнести мощные устройства, приравнять их к мопедам и обязать водителей получать права и регистрационный номер. Ко второй отнести устройства, способные развивать скорость до 20 км/ч, приравняв их к велосипедам.

сигвей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

С тем, что на проезжей части должны быть только те, кто получил права, согласен и координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. «Пользователи этих так называемых видов транспорта постоянно утверждают, что они равноправные участники дорожного движения, при этом о правилах дорожного движения они имеют довольно смутное представление. Чтобы сесть за руль автомобиля, человек учится в автошколе, сдает на права, получает справки в психоневрологическом, наркологическом диспансере, подтверждая, что он вменяемый, а у владельцев этих устройств нет ничего. Хочешь быть участником дорожного движения — сдавай экзамен, получай права и регистрационный номер, — рассуждает в беседе с «Известиями» Антонов.

У самих владельцев электротранспорта мнения расходятся. Евгений с апреля этого года стал владельцем самоката. Для него это не просто игрушка, а реальное средство передвижения: «Я живу в Подольске, в удаленном от станции районе, а работаю в Москве. От дома до электрички 7 км можно ехать на автобусе час-полтора, а на самокате путь занимает 15 минут».

Ездить по проезжей части Евгений не готов, передвигается исключительно по тротуарам, не разгоняясь быстрее 22–25 км/ч. Перспектива получать права его не радует, главным образом из-за того, как эта процедура происходит. «По сути, мне несложно сдать на права, но мне не нравится сам факт необходимости платить за какие-либо бумажки. Есть знания — сдай экзамен, получи допуск и всё. А у нас надо оплатить курсы, оплатить обучение, оплатить сдачу и получение прав. Так что в свои 42 года я не сдаю на права по принципиальным соображениям», — говорит мужчина.

Владимир тоже владелец электросамоката. Права у него есть уже 22 года. По его мнению, определяя, кто может быть на проезжей части, а кто нет, — нужно учитывать ряд факторов, а не только скорость. «На мой взгляд, на проезжей части не следует находится электротранспортным средствам с мощностью менее 1200 Вт и диаметром колес менее 250 мм. Плюс нужно понимать, что вас на дороге никто не видит, и стараться сделать себя как можно более заметным. Я на своем электрокате использую передний стробоскопический фонарь, сзади красный мигающий фонарь, стоп-сигнал, поднятый на уровень сиденья. Надеваю светоотражающую зеленую жилетку и шлем. Думаю и о том, что можно сделать дисплей с поворотниками на спину», — делится с изданием Владимир.

самокат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дороги в никуда

Помимо изменений в правилах дорожного движения, уверены владельцы электротранспорта, нужно развивать и условия для его эксплуатации. Например, те же велодорожки. Учитывая, что в теплый сезон самокаты для многих заменяют общественный транспорт, велодорожек, ведущих от метро к парку, становится уже недостаточно. «Они должны составлять скелет города, чтобы по ним можно было попасть из одной части в другую, а дальше, до адреса назначения, чтобы можно было ехать с минимальным использованием проезжей части», — уверен Владимир.

Пока же, по его словам, система плохо продумана даже в мегаполисах. «Рассмотрим велодорожку от Свердловской набережной до проспекта Науки в Санкт-Петербурге. Прежде всего там высокие ступеньки. Дальше дорожка вообще упирается в забор», — рассказывает «Известиям» Владимир. В таких условиях полностью покинуть тротуары и проезжую часть у владельцев электротранспорта не получится даже при всем желании.