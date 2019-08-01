Прямой эфир

В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

0
Фото: twitter.com/DPasterstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре. Об этом в Twitter сообщил командир центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

По его словам, всех нарушителей оштрафовали на сумму в €40 за опасное управление электрическим самокатом на оживленном тротуаре в Эспоо.

Штраф был введен после того, как финские медики заявили, что с появлением городских служб проката самокатов количество случаев травматизма на улицах города многократно увеличилось.

5 июля стало известно, что ЦОДД предложил приравнять самокаты, электросамокаты и сегвеи к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчину оштрафовали за катание сына по площади в Венеции на самокате
Мужчина на самокате ударил сотрудника метро Москвы за замечание

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017