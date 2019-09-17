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Вернувшийся из космоса робот «Федор» отказался включаться

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Фото: ТАСС/Госкорпорация «Роскосмос»
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Человекоподобный робот FEDOR после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю не смог сразу включиться. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс».

«После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются. Замучили, наверное, экспериментами», — сказали из Центра управления полетами (ЦУП) космонавту Алексею Овчинину в ходе сеанса общения с МКС.

«Он просто устал, наверное», — пошутил Овчинин.

Ранее у робота «Федор» уже были проблемы с запуском. 30 августа в своем аккаунте в Twitter андроид сообщил, что Овчинин при запуске операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ.

«Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — говорится в посте. По информации агентства, включить его удалось только с 10 попытки.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа корабль с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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