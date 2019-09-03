Робот «Федор» поработал дрелью на МКС

Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью. Эксперимент проводился под контролем космонавта Алексея Овчинина.

«Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter робота. К посту приложено видео, на котором космонавт забирает у Федора дрель.

1 сентября «Федор» на Международной космической станции (МКС) под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включил дрель и протер руки полотенцем.

29 августа на МКС начались испытания экзоскелета для «Федора», который необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.