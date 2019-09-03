Робота «Федор» перенесли в «Союз» перед возвращением на Землю

Робота «Федор», который находится на орбите, перенесли во вторник, 3 сентября, на борт корабля «Союз МС-14» перед возвращением на Землю, которое запланировано на 7 сентября. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), пишет ТАСС.

«Вчера закончили с укладкой робота «Федор» в корабль. Всё прошло без замечаний. Работу выполнили в полном объеме», — сказал он.

В ЦУП космонавтов попросили еще раз передать видео с речевыми экспериментами и работами «Федора» по протирке от пыли внутренних поверхностей станции.

1 сентября «Федор» на Международной космической станции (МКС) под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включил дрель и протер руки полотенцем.

29 августа на МКС начались испытания экзоскелета для «Федора», который необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан по заказу МЧС как робот-спасатель.