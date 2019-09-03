На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

Ультрафиолетовый телескоп «УФ атмосфера» для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере начнет работать на МКС. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка.

«Телескоп для эксперимента «УФ атмосфера» доставлен на МКС кораблем «Союз МС-14» в конце августа. Он будет установлен космонавтами на единственном на станции пропускающем ультрафиолетовые лучи иллюминаторе в модуле «Звезда», — рассказал Панасюк.

Он добавил, что оптику и линзы для телескопа изготовили в Италии и Японии, электронику — в России, а сам он был собран в НИИЯФ МГУ.

Отмечается, что телескоп, созданный в рамках международного проекта, начнет свою работу в октябре.

18 августа стало известно, что британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставлять углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М».