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На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

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Фото: commons.wikimedia.org
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Ультрафиолетовый телескоп «УФ атмосфера» для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере начнет работать на МКС. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка.

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«Телескоп для эксперимента «УФ атмосфера» доставлен на МКС кораблем «Союз МС-14» в конце августа. Он будет установлен космонавтами на единственном на станции пропускающем ультрафиолетовые лучи иллюминаторе в модуле «Звезда», — рассказал Панасюк.

Он добавил, что оптику и линзы для телескопа изготовили в Италии и Японии, электронику — в России, а сам он был собран в НИИЯФ МГУ.

Отмечается, что телескоп, созданный в рамках международного проекта, начнет свою работу в октябре.

18 августа стало известно, что британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставлять углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М».

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