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США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

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Кроме того, поставщики из США не прислали некоторые уникальные микросхемы, из-за чего их компоненты пришлось заменить.

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории «Спектр-М». Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам «теплые» письма», — цитирует ее «РИА Новости».

Лихачева отметила, что Физический институт смог найти другого поставщика. Проблему удалось решить благодаря японской группе Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

«НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим своей разработки и получается так называемый препрег (композиционный материал-полуфабрикат. — Ред.), из которого мы потом делаем по своей особой технологии высокоточные панели», — пояснила она.

В то же время ученая отметила, что некоторые западные поставщики, наоборот, стремятся к сотрудничеству.

Ранее Лихачева сообщила, что запуск «Спектра-М» планируется не ранее 2027 года. Обсерватория с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах.

13 июля на орбиту была выведена астрофизическая станция «Спектр-РГ», которая уже провела пробное наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец-А в центре Млечного пути.

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