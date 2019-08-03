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Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году

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Фото: gmto.org
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Работа над вторым зеркалом из семи для будущего Гигантского Магелланова телескопа (GMT) на территории обсерватории Лас-Кампанас в Чили, на юге пустыни Атакама, завершена.

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Оно успешно перевезено на склад, где вместе с остальными зеркалами будет ожидать отправки в Южную Америку. Ожидается, что ввод в эксплуатацию телескопа начнется в 2027 году, сообщается на сайте проекта.

Главное зеркало телескопа будет состоять из семи 8,4-метровых круглых сегментов (один в центре и шесть вокруг него) суммарной площадью 368 кв. м. Ожидается, что разрешающая способность телескопа будет в 10 раз лучше, чем у «Хаббла» (Hubble).

Как и у всех современных телескопов, на GMT будет установлена система адаптивной оптики, корректирующая геометрию зеркал в реальном времени, чтобы скомпенсировать колебания проницаемости атмосферы.

Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году. Его стоимость оценивается в €1 млрд. Диаметр самого большого зеркала составит 39 м и будет состоять из почти 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 м.

Площадь вращающегося купола телескопа будет приблизительно сопоставима с футбольным полем (86 м в диаметре), общая масса конструкции составит 5 тыс. т.

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