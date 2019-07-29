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Россияне стали больше интересоваться телескопами

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Фото: ТАСС/dpa/Uwe Anspach
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Интерес россиян к телескопам за год вырос на 18%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом онлайн-объявлений Avito.

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В 2018 году телескопами больше всего интересовались жители Казани, Ижевска и Красноярска. В 2019 году лидерами стали Омск, Казань и Самара.

Спрос на приборы для наблюдения за звездами вырос в 15 из 23 крупных российских городов. Больше всего этот показатель увеличился в Омске (на 178%), Тольятти (155%) и Ростове-на-Дону (127%).

Самый дешевый телескоп обнаружен в селе Введенское (Курганская область) — 500 рублей. Самый дорогой, позволяющий делать снимки неба в высоком разрешении, выставлен на продажу в подмосковной Лобне за 400 тыс. рублей.

По данным Международной метеорной организации, в 2019 году метеоритный поток Персеиды будет виден до 24 августа. Наиболее плотным поток падающих звезд будет в ночь на 13 августа.

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