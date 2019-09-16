Полосы для общественного транспорта появились на улицах в Челябинске

Выделенные полосы для общественного транспорта появились в Челябинске. Власти города намерены создать комфортные условия для движения автобусов и троллейбусов.

Разметка и знаки появились на улицах Энгельса, Труда и Северо-Крымской. В скором времени планируется организовать новый участок возле зоопарка. По данным мэрии, в которой проанализировали различные варианты размещения специальных полос, новая схема должна положительно сказаться на работе общественного транспорта. Об этом сообщает 1obl.ru.

Всего в Челябинске планируют организовать полосы для общественного транспорта на семи участках дорог, в том числе Свердловском и Комсомольском проспектах, частично на проспекте Ленина и на улице Воровского. Перемещаться по «выделенке» смогут не только автобусы и троллейбусы, но и маршрутки официально зарегистрированных перевозчиков. За соблюдением правил движения следят инспекторы ГИБДД, параллельно разрабатывается схема видеофиксации нарушений.