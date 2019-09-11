Новые ограничения для большегрузов разрабатывают в Челябинской области

В правительстве Челябинской области готовят комплекс мер и механизмов, которые позволят снизить присутствие фур на городских дорогах. Ранее был введен запрет на въезд большегрузов во время неблагоприятной погоды. Благодаря этому уменьшилось количество выбросов.

В июле вопрос снова стал актуальным после столкновения автокрана и маршрутного такси в Ленинском районе, напоминает 1obl.ru. «Необходимо решить вопрос по транзиту, чтобы транзитный транспорт точно по улицам наших городов не ходил, где такая возможность существует», — подчеркнул губернатор области Алексей Текслер.

Как отметили на совещании в правительстве, большегрузные автомобили наносят большой урон состоянию проезжей части. В Челябинске завершен масштабный ремонт дорог, но покрытие не выдержит долго, если нагрузка будет усугубляться движением фур.