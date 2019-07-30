Прямой эфир

Грузовикам вновь запретили ездить по дорогам Челябинска в дневные часы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске ввели ограничения на движение грузовиков в дневные часы. Распоряжение подписала врио главы города Наталья Котова. Оно будет действовать с 1 по 15 августа 2019 года.

Как поясняет сайт «Первого областного», ограничительные меры вводятся в этот интервал времени из-за прогнозов синоптиков о повышении дневной температуры до 32 градусов и выше.

В дневные часы передвигаться запретят и транспорту с нагрузкой на оси выше предельно допустимой нормы. В городе установят предупреждения с информацией о правилах проезда.

По словам врио главы администрации, цель этих мер одна — не допустить нарушений со стороны большегрузов движения основного транспорта. Контролировать это будут сотрудники ГИБДД.

С 26 июля в Челябинске проводятся массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Во время проверок выявляют маршрутные такси, грузовики и спецтехнику, не отвечающие требованиям безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС ввели в Карталинском районе Челябинской области из-за засухи
Первую армянскую церковь построят в Челябинске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017