Грузовикам вновь запретили ездить по дорогам Челябинска в дневные часы

В Челябинске ввели ограничения на движение грузовиков в дневные часы. Распоряжение подписала врио главы города Наталья Котова. Оно будет действовать с 1 по 15 августа 2019 года.

Как поясняет сайт «Первого областного», ограничительные меры вводятся в этот интервал времени из-за прогнозов синоптиков о повышении дневной температуры до 32 градусов и выше.

В дневные часы передвигаться запретят и транспорту с нагрузкой на оси выше предельно допустимой нормы. В городе установят предупреждения с информацией о правилах проезда.

По словам врио главы администрации, цель этих мер одна — не допустить нарушений со стороны большегрузов движения основного транспорта. Контролировать это будут сотрудники ГИБДД.

С 26 июля в Челябинске проводятся массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Во время проверок выявляют маршрутные такси, грузовики и спецтехнику, не отвечающие требованиям безопасности.