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Режим ЧС ввели в Карталинском районе Челябинской области из-за засухи

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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В Карталинском районе Челябинской области в связи с сильной засухой объявили режим ЧС, а также особый противопожарный режим. Об этом ТАСС рассказали во вторник, 30 июля, в районной администрации.

«В Карталинском районе из-за засухи введено два режима: особый противопожарный режим и режим ЧС. Причина — засуха. Создана рабочая группа, которая сейчас обследует посевы на полях, чтобы определить, нужно ли их списывать или переводить в кормовую группу», — отметила собеседница агентства.

Также уточняется, что на сегодняшний день запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 см.

Накануне первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что в России не хватает сил и средств по тушению лесных пожаров. Ранее в этот же день «Авиалесоохране» пообещали увеличить силы с почти 3 тыс. до 4 тыс. человек. Однако замминистра подчеркнул, что «этих сил и средств недостаточно», ведь «только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек».

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.

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