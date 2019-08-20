В Волгоградской и Ростовской областях ограничили движение грузовиков из-за жары

Движение грузовиков на трассах Ростовской и Волгоградской областей ограничили из-за жары. Об этом 20 августа сообщает сайт kp.ru.

Температура в указанных регионах превышает +32 градуса, в связи с чем до 22:00 будет закрыто движение для тяжеловесного автотранспорта на участках, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград».

В частности, в Волгоградской области ограничили движение грузовиков на участках трассы Р-22 Тамбов–Волгоград–Астрахань, Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград (на подъезде к Элисте). В Ростовской области большегрузному транспорту нельзя будет проехать на участках А-260 Волгоград – Каменск – Шахтинский – граница с Украиной, А280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной, А-270 трасса М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной, А-135 от трассы М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону, пишет сайт aif.ru.

Большегрузам запретили на 12 часов ездить по указанным участкам, чтобы сохранить дороги: под весом грузовиков при такой высокой температуре портится асфальт.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, с 20 по 23 августа в регионе ожидается температура воздуха до +42 градусов.

19 августа сообщалось, что движение грузовиков ограничат на подъезде к аэропорту в Казани в связи с проведением мирового чемпионата WorldSkills Kazan – 2019 с 22 по 27 августа.