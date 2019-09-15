Прямой эфир

На Крите задержан грузовик с автоматами Калашникова и тысячами патронов

0
Фото: newsit.gr
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Греческая полиция задержала на острове Крит грузовик с четырьмя автоматами Калашникова, магазинами к ним и более 122 тыс. патронов. Вооружение нелегально привезено из Албании, сообщил в воскресенье, 15 сентября, портал Newsit.gr.

Власти обвиняют в причастности к этому 16 человек. Преступная группа, по данным правоохранителей, занималась контрабандой оружия и боеприпасов. Грузовик, в котором обнаружили оружие, обыскали в порту Ханья на Крите.

Выгода, которую получили бы организаторы незаконного ввоза оружия, оценивается примерно в €232 тыс. Обвинение предъявлено 11 гражданам Греции и пяти поданным других государств.

Ранее в сентябре стало известно о планах армии США закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Такие макеты необходимы в рамках поставок учебного снаряжения. К ним также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW выпустил кроссовер с защитой от выстрелов из автомата Калашникова
Автоматы Калашникова 200-й серии начали продвигать на экспорт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019