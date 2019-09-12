Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты

Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Об этом говорится в заявке Министерства армии США, о которой стало известно 12 сентября.

«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — цитирует содержание документа телеканал RT.

Отмечается, что такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения. К ним также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке. Кроме того, в списке необходимых закупок значатся две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.

10 октября 2018 года силы специального назначения армии Соединенных Штатов заявили о желании запустить на территории США производство российского оружия. Командование специальных операций США (ГУ СпН) предложило несколько грантов компаниям, которые могли бы раскрыть и улучшить технологии пулемета Калашникова модернизированного, а также крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» и запустить производство их копий.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. В марте американские власти начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47).