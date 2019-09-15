Депутат бундестага заявил о желании Запада вытеснить РФ с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер. По его словам, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика голубого топлива.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — цитирует Шлунда «РИА Новости».

По словам парламентария, решение суда ЕС ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров. Он также отметил, что Германии срочно понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток» в случае наступления холодов. Он объяснил это тем, что возобновляемые источники энергии приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении.

Шлунд добавил, что сейчас есть возможность поставок СПГ с Ямала в случае внезапного наступления холодов.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии», — заключил он.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям Opal начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для Opal исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.