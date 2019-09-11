В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза. Об этом 11 сентября «РИА Новости» сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

В силу снова вступило решение Еврокомиссии, принятое в 2009 году. Тогда от «Газпрома» требовали продавать 3 млрд кубов газа в год для чешского рынка на специальных условиях для того, чтобы получить доступ к мощностям OPAL, превышающий 50%. «Газпром» на эти условия не соглашался.

Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность, накануне, 10 сентября.

В октябре 2016 года ЕК расширила доступ российской компании к OPAL и разрешила участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей трубопровода.

В декабре того же года Польша и компания PGNiG обратились с жалобой в суд ЕС, назвав решение Еврокомиссии противоречащим принципу диверсификации поставок и угрожающим их нарушению или прекращению.

Европейский суд признал, что ЕК руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу, пишет «Газета.ру».

Теперь Еврокомиссии придется оплатить судебные издержки и издержки Варшавы по данному иску, указывает ТАСС.

Трубопровод OPAL является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».