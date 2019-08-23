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Эксперты посоветовали Украине покупать газ у «Газпрома» вместо Катара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международные эксперты считают, что Украине лучше наладить отношения с российской компанией «Газпром», нежели чем покупать газ у Катара. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

Ранее в июле директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что Киев планирует начать с 2020 года импорт сжиженного природного газа из Катара.

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По словам профессора по экономике энергетики в Europe Business School (ESCP) в Лондоне, доктора наук Мамдуха Гасана Салама, Катар не сможет поставлять Украине сжиженный СПГ, поскольку он планирует только к 2025 году выйти на тот объем производства, который позволил бы заниматься подобным экспортом. На данный момент, отметил эксперт, основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Помимо этого он заявил, что поставки газа из России обошлись бы Украине намного дешевле, поэтому он рекомендовал не рассчитывать на поставки из Катара, а урегулировать возникшие споры с «Газпромом».

В это же время эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх заявил, что заявления украинской стороны о поставках газа из Катара совершенно беспочвенны и используются лишь для шантажа и давления на Россию.

«У Украины нет терминала для приема СПГ. Катару пока не удалось решить вопрос с поставками СПГ в такие государства, как Венгрия и Хорватия, хотя есть СПГ-терминал в Италии, и для него это было бы значительно проще, чем поставки на Украину», — подчеркнул он.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. При этом в Москве отмечали, что Украина просто перекупает тот же российский газ.

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