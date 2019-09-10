Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность. Как говорится в постановлении инстанции, решение ЕК было принято с нарушением принципа энергетической солидарности. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 10 сентября.

В октябре 2016 года ЕК расширила доступ российской компании к OPAL и разрешила участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей трубопровода.

В декабре того же года Польша и компания PGNiG обратились с жалобой в суд ЕС, назвав решение Еврокомиссии противоречащим принципу диверсификации поставок и угрожающим их нарушению или прекращению.

Европейский суд признал, что ЕК руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу, пишет «Газета.ру».

Теперь Еврокомиссии придется оплатить судебные издержки и издержки Варшавы по данному иску, указывает ТАСС.

Трубопровод OPAL является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».