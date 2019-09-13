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Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Сотрудники «Нафтогаза Украины» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа. Специалисты «просто в шоке от того, что может произойти этой зимой». Об этом в среду, 11 сентября, написал в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец». Источник заявил, что всё газовое хозяйство устроено таким образом, что постройка реальной системы реверса сделает газ в стране самым дорогим в мире.

Кроме того, в офисе компании царит бардак, а сама структура стала «конвейером для отмывания денег», цитирует бывшего депутата «Газета.Ру».

Руководство компании надеется, что Европа заставит Россию сохранить транзит, заявил Журавко.

12 сентября замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Известиям», что для заключения с «Газпромом» нового транзитного контракта Украина должна была провести реорганизацию своего газового сектора. Однако эта работа до сир пор не сделана, что является препятствием для заключения договора, отметил эксперт.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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