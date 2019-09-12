Энергетик указал на помехи для заключения транзитного контракта с Украиной

Для заключения с «Газпромом» нового транзитного контракта Украина должна была провести реорганизацию своего газового сектора, рассказал «Известиям» замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач в четверг, 12 сентября.

Речь идет о понятных и хорошо функционирующих институтах, таких как оператор ГТС, независимый регулятор и др. Однако эта домашняя работа до сир пор не сделана, что является препятствием для заключения контракта, отметил эксперт.

Накануне 11 сентября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что будет требовать у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции о заключении нового транзитного контракта на неудобных для Киева условиях.

«Украинцы обещают провести реорганизацию газового сектора быстро, но обещать — не значит жениться. Во-вторых, Россия предлагала рассмотреть продление действующего контракта на год в качестве экстренной опции, если Киев не успеет или не захочет успеть провести реорганизацию», — отметил эксперт.

Кроме того, российская позиция предусматривает в качестве обязательного элемента продолжения транзита урегулирование споров по действующим контрактам.

Ранее 11 сентября, зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК намерена добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с Россией и Украиной, которые пройдут 19 сентября.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.