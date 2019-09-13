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Оператор OPAL ограничит использование мощностей газопровода с 14 сентября

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Фото: OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
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Ограничение транзитных мощностей газопровода OPAL в соответствии с решением Европейского суда произойдет в 07:00 мск 14 сентября. Об этом 13 сентября сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального сетевого агентства Германии.

По оценке регулятора, у «Газпрома» есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу».

Указано, что в случае нарушения запрета предусмотрены штрафы.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям OPAL начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для OPAL исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.

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