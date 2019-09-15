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Названа стоимость украденного из дворца Бленейм золотого унитаза

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Фото: youtube.com
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Стоимость золотого унитаза, который был украден ранее в субботу, 14 сентября, из дворца Бленейм в Великобритании, составляет около $6 млн. Об этом рассказал главный управляющий Доминик Хэр.

По его словам, система охраны дворца хорошо продумана, и много лет здесь не случалось подобных инцидентов, но теперь некоторые из элементов системы вероятно будут пересмотрены, пишет ТАСС.

Также он рассказал, что присутствовавший на открытии выставки во дворце автор унитаза Маурицио Каттелан был потрясен и шокирован сообщениями о краже.

Полиция на данный момент продолжает расследование по факту произошедшего. Музей был закрыт в субботу, 14 сентября, но уже с 15 сентября начнет свою работу в прежнем режиме.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что из дворца Бленейм в английском Оксфордшире, в котором родился британский политический деятель Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз. Он был изготовлен итальянским художником Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота и являлся частью художественной экспозиции.

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