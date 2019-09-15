НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за кокаин на три матча

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщила пресс-служба заокеанской лиги в субботу, 14 сентября. Отмечается, что хоккеист был проинформирован о решении и согласился с наказанием.

27-летний игрок выразил сожаление, что «разочаровал семью, товарищей по команде, клуб и болельщиков», а также пообещал сделать всё, чтобы доверие вернулось, передает «Газета.ру».

23 августа Кузнецова из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенного вещества отстранили от матчей Международной федерации хоккея (IIHF).

Он был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Также игрок согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира – 2019 в Словакии.

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал Кузнецова позором российского хоккея.