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Россиянин Проворов подписал новый контракт в НХЛ

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Фото: Global Look Press/Marc Sanchez/Icon Sportswire
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Российский защитник Иван Проворов заключил новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия».

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Как сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter, контракт подписан сроком на шесть лет. По новому соглашению Проворов заработает $40,5 млн.

Летом у россиянина завершился контракт новичка, который действовал три года, после этого он стал ограниченно свободным агентом, передает «Газета.ру».

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте 2015 года. Контракт новичка защитник подписал перед сезоном-2016/17. За три года он не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах.

В 246 матчах Проворов набрал 97 (30 шайб + 67 передач) очков. В 2017 году Проворов стал бронзовым призером мирового первенства, выступая уже за главную национальную команду.

Дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил Евгений Кузнецов ранее согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира-2019 в Словакии.

23 августа игрока «Вашингтон Кэпиталз» отстранили от матчей Международной федерации хоккея (IIHF) из-за обнаружения в допинг-пробе кокаина. При этом дисквалификация не распространяется на НХЛ.

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