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Хоккеист Афиногенов оценил возможность вернуться в сборную России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов, отметивший 40-летний юбилей, рассказал «Известиям», почему по-прежнему выступает в КХЛ.

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«В семье и команде поздравили. И вообще все, кто меня знали, сделали поздравления. Но отмечать особо не было времени — ведь игры КХЛ идут через день», — сказал хоккеист.

Комментируя возраст чеха Яромира Ягра, который играл в НХЛ в 47 лет, Афиногенов заявил, что будет выходить на лед, пока он востребован, а также есть силы и интерес к игре.

«Могут вмешаться травмы и другие факторы. Нельзя загадывать, что дальше будет. Можно отыграть еще 10 лет, а можно через один матч закончить», — добавил он.

При этом нападающий с иронией отнесся к возможности вернуться в сборную России: «Думаю, всему свое время (смеется). Сейчас уже нет смысла смотреть в эту сторону».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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