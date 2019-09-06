«Против «Спартака» не имеем права играть плохо»

Московское «Динамо» начало регулярный чемпионат КХЛ с двух непростых домашних побед со счётом 3:2 над нижегородским «Торпедо» и минскими одноклубниками. Обе встречи развивались по схожим сценариям: бело-голубые пропускали первыми.

В игре с «Торпедо» это произошло уже на третьей минуте, но уже через 11 секунд подопечные Владимира Крикунова сравняли счет, а на шестой минуте вышли вперед. В середине второго периода хозяева забросили третью шайбу, в середине третьего позволили нижегородцам сократить отставание до минимум и с трудом сохранили свое преимущество. В игре с минским «Динамо» москвичи позволили сопернику открыть счет в концовке первого периода. А в начале второго забросили белорусскому коллективу две шайбы. В середине двадцатиминутки бело-голубые забили третий гол. Но затем, как и в первом матче, пропустили в третьем периоде, и опять дотерпели и удержали победный счет.

В обоих матчах отличился нападающий Вячеслав Кулемин — в каждом забросил по шайбе. Также на его счету результативная передача во встрече с минчанами. По ее окончании 29-летний форвард дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о том, почему победы даются «Динамо» с таким трудом, и рассказал об ожиданиях от сегодняшнего дерби с московским «Спартаком».

— «Динамо» в двух матчах подряд пропускает первым. Почему так происходит?

— Проблема есть. Это началось давно — не только в двух прошедших официальных матчах. Еще летом на предсезонных турнирах такое же случалось. Сначала пропускаем, потом просыпаемся, иногда поздно. Почему? Не знаю. То ли не разомнемся, то ли ещё что-то… В итоге выходим на лед — и в первом периоде обязательно нам гол забивают. Чего-то не хватает, чтобы сразу войти в игру. Будем стараться проблему исправить. Ни одна команда не хочет пропускать первой, а хочет забивать.

— За счет чего быстро отыгрываетесь?

— Стараемся навязывать свою волю сопернику. Надо просто исключить быстрые шайбы в наши ворота, чтобы их не было. В прошедших двух матчах получилось отыграться, но в дальнейшем не каждый соперник позволит это сделать.

— Команда сама просыпается или главный тренер будит в раздевалке и на скамейке?

— И то и другое, конечно. Тренер помогает нам, то есть взбадривает. Но, конечно, надо самим играть правильно с первых минут. С самой раскатки готовить себя к борьбе. Но начало сезона всегда тяжёлое. Мы только вышли на лед после паузы, давно не играли — официальные матчи не сравнить с предсезонными, какой бы турнир летом у нас не был. Всё равно контрольные игры — это одно, а матчи КХЛ — совсем другое. Сейчас первые две встречи у нас прошли — хорошо, что получилось в них победить.

— Эти проблемы можно списать на то, что «Динамо» еще не вышло из под предсезонных нагрузок?

— Вроде никто не жаловался, что ноги не бегут. У меня проблем нет, и среди остальных хоккеистов «Динамо», похоже, всё нормально. Не знаю, может, кто-то не договаривает. Но, по моим ощущениям, мы нормально себя чувствуем. Просто немножко еще не налажены взаимодействия на льду. Где-то перестраховываемся, где-то партнер не отдаст вовремя передачу. Но это скоро исправим.

— Что ждете от предстоящего дерби со «Спартаком»?

— Только победы. Принципиальный соперник, которого надо обыграть перед своими болельщиками. Будем стараться — не имеем права играть плохо.

— В августе «Динамо» дважды играло со «Спартаком» — в товарищеском матче (0:2) и на Кубке мэра (4:1). Как красно-белые с приходом на тренерский мостик Олега Знарка и Харийса Витолиньша изменились по сравнению с прошлым сезоном?

— Что-то осталось от того сезона: часть тренерского штаба «Спартака» продолжает работу и при Знарке с Витолиньшем. Но всё-таки новый главный тренер всегда привносит и что-то свое. Думаю, красно-белые изменились наполовину.