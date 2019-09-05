«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Компания «Яндекс» приобрела права на эксклюзивный показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России. О заключении сделки ТАСС рассказали в пресс-службе компании 4 сентября.

Согласно трехлетнему контракту, трансляции будут вестись на стриминговом сервисе «Яндекса» бесплатно с комментариями на русском языке, отмечает «Федеральное агентство новостей». Пользователи смогут посмотреть матчи и их повторы на любых устройствах.

«Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея», — рассказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

По совам исполнительного вице-президента по международным делам и медиастратегии НХЛ Дэвида Пропера, «Яндекс» является лидирующей технологической компанией в России, благодаря возможностям которой все российские любители хоккея смогут посмотреть матчи НХЛ и игру звездных спортсменов.

Как отмечает телеканал «360», показ НХЛ стартует уже с этого сезона. Отмечается, что все трансляции будут содержать дополнительную информацию о российских звездах НХЛ, а комментировать матчи будут российские комментаторы. Кроме того, болельщики смогут общаться друг с другом с помощью чатов во время прямого эфира.