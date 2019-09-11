«Не чувствую, что мне уже сорок»

На прошлой неделе один из сильнейших российских нападающих последних десятилетий, Максим Афиногенов, отметил свое 40-летие. Он по-прежнему выступает в КХЛ. Большую часть минувшего сезона форвард московского «Динамо» пропустил из-за травмы, но сейчас выходит на лед. Бело-голубые удачно начали нынешнее первенство, одержав в трех стартовых матчах победы над «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (3:2) и «Спартаком» в овертайме (3:2).

Но на этой неделе, в понедельник, подопечные Владимира Крикунова потерпели первое поражение, уступив на выезде подольскому «Витязю» (1:4). В игре со своим предыдущим клубом Максим Афиногенов был признан лучшим хоккеистом в составе «Динамо». После матча он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах поражения, оценил старт своей команды и объяснил, как ему удается выступать в КХЛ в таком почтенном возрасте.

— Каково было впервые вернуться в Подольск после ухода из команды, в которой провели три удачных сезона?

— Возвращаться приятно. Хорошее провел здесь время. У меня всегда были замечательные отношения с болельщиками «Витязя» и его руководством. Поэтому только положительные эмоции, если не считать негативный результат для моей команды.

— Каково вам было слушать аплодисменты болельщиков «Витязя», когда после матча вас объявили лучшим игроком «Динамо» в этой встрече?

— Очень рад, что болельщики помнят обо мне. Я тоже о них помню. Всегда любил их, когда играл за «Витязь».

— Что произошло в матче с «Витязем»?

— «Витязь» был сильнее во всех компонентах. Мы даже не могли зацепиться за очки в этой встрече. Разве что во втором периоде был момент, когда при 0:2 Юусо Хиетанен забил гол. Дальше у нас были возможности сравнять. Наверное, реализуй я выход один на один и сделай счет 2:2, игра могла бы переломиться. Но мы не смогли перевернуть ход матча и заслуженно проиграли. Сейчас будем разбираться, почему провалили игру. Надо сделать правильные выводы из этой неудачи.

— На прошлой неделе вам исполнилось 40 лет. В этот же день обыграли минское «Динамо». Можно сказать, что круглую дату отметили удачно?

— Для команды однозначно. Мы ведь выиграли — это здорово. Набрали очки, хотя еще и не обрели свои нормальные кондиции. Когда достигнем оптимальной формы, станет намного легче.

— Даже в трех стартовых победных матчах у «Динамо» были трудности. Это связано с игровыми моментами или с тем, что пока еще не вышли из-под нагрузок?

— Со всем вместе — и с игровыми моментами, и с предсезонкой, которая только недавно закончилась. Плюс некоторым ребятам еще маленькая поляна не совсем знакома — надо привыкнуть. В общем, много факторов влияет на нашу игру. Но ничего, сезон длинный — будем работать дальше.

— Кстати, о маленьких площадках. Вы давно на них не играли. Не было из-за этого трудностей в первых матчах?

— Наоборот, как будто вернулся в свою колею. Мне нравится играть в таком формате — люблю маленькие площадки. Доволен, что наконец на домашней арене «Динамо» поменяли ее размеры.

— Не успели отвыкнуть от канадских площадок за 10 лет с момента возвращения из НХЛ?

— Мне просто изначально удобно на них играть. Говорю только за себя — не знаю, как дело обстоит у остальных ребят из «Динамо». Наверное, некоторым надо еще привыкнуть. А я большую часть карьеры отыграл на маленьких площадках. И мне на них полегче.

— Владимир Крикунов перед сезоном сказал, что есть риск массовых травм игроков, так как многие динамовцы не привыкли к условиям борьбы на небольших аренах. Вам это не грозит?

— Не знаю, кому это грозит. Любой спортсмен не застрахован от травм. Но я надеюсь, с нами этого не произойдет. Не слышал, что Владимир Васильевич сказал насчет повреждений. Но дай бог, чтобы их у нас было минимальное количество.

— Недавно вы выиграли дерби у «Спартака» в овертайме (3:2). Насколько эта команда изменилась с приходом на пост главного тренера Олега Знарка?

— Трудно сказать. Мы с ними сыграли две игры в предсезонке. Но понимаете, со «Спартаком» матчи в любом случае непредсказуемы. Это дерби, самое начало нашего хоккея. Еще в чемпионате СССР такие встречи были особенными, с неповторимым накалом страстей. Без разницы, какие составы у этих команд, на каких они идут местах, кто у них тренеры. Всегда это будет настоящим зрелищем и боем.

— Вы почти год не играли из-за травмы. Уже набрали оптимальную форму?

— Совершенству нет предела. Буду еще набирать кондиции и работать дальше. Всегда есть к чему стремиться.

— Как отметили 40-летие?

— В семье и команде поздравили. И вообще все, кто меня знали, сделали поздравления. Но отмечать особо не было времени — ведь игры КХЛ идут через день.

— Яромир Ягр играл в НХЛ в 47 лет. Сейчас в таком же возрасте там выступает Здено Хара. Не хотите на уровне КХЛ повторить их достижение?

— Ох, не знаю. Пока у меня есть силы, пока мне интересно играть в хоккей и пока я востребован, буду выходить на лед. Никто ни от чего не застрахован — это касается любого игрока. Могут вмешаться травмы и другие факторы. Нельзя загадывать, что дальше будет. Можно отыграть еще 10 лет, а можно через один матч закончить.

— В сборную или НХЛ еще не хотите попробовать вернуться?

— Думаю, всему свое время (смеется). Сейчас уже нет смысла смотреть в эту сторону.

— Как удается такую форму сохранять в вашем возрасте?

— Трудно сказать. Не чувствую себя на 40 лет. Мне кажется, в душе я молодой совсем. Надо просто хоккей любить, если занимаешься этим видом спорта. И полностью посвящать себя ему.