«Драка Ханта с Семёновым смотрелась смешно»

Минское «Динамо» проиграло три стартовых матча КХЛ — 2:4 дома «Нефтехимику», 2:3 на выезде московским одноклубникам и 4:5 в гостях ХК «Сочи». Возвращение на пост главного тренера канадца Крейга Вудкрофта, под руководством которого в сезоне-2016/17 белорусский коллектив в последний раз выходил в плей-офф, пока не дает результата.

Матч минчан с московским «Динамо» запомнился, помимо прочего, яркой дракой в третьем периоде между защитником гостей Романом Дюковым и нападающим бело-голубых Дмитрием Моисеевым. Подобное шоу в КХЛ в последние годы можно увидеть не так часто. Но еще более колоритный бой произошел в Китае, где североамериканский новичок местного «Куньлуня» Гарет Хант подрался в матче против «Салавата Юлаева» с защитником уфимцев Алексеем Семёновым. Этот эпизод обращает на себя внимание разницей в габаритах участников, которая редко встречается в хоккее. Рост Ханта 175 см, вес 86 кг. Семёнов же весит 113 кг, рост защитника — 198 см. Драка ожидаемо кончилась тем, что уфимский хоккеист повалил Ханта на лед и обрушился на него всей своей массой.

После встречи двух динамовских коллективов «Известия» пообщались с защитником минчан Олегом Евенко, который сам был тафгаем в североамериканских лигах. Во время беседы хоккеист объяснил, почему ни разу не дрался в КХЛ, оценил схватки Дюкова с Моисеевым и Ханта с Семёновым, а также поделился мнением о причинах стартовых неудач своей команды.

— Что происходит с минским «Динамо» на старте сезона?

— Наши результаты показывают, что в этой лиге каждая ошибка может привести к пропущенной шайбе, потому что уровень мастерства очень высокий. У меня не в первый раз за карьеру случается такая серия поражений. И те, кто в ней бывал, знают — когда ты проигрываешь, начинаешь суетиться и в результате ошибаешься в мелочах, которые и перевешивают все удачные действия. Два стартовых поражения говорят о том, что не нужно выключаться ни на секунду и играть до конца в любом эпизоде. Уверен, когда мы найдем ключ к победе и сможем выдать 60 минут без ошибок либо будем их быстро исправлять — результат придет. На самом деле мы показываем достойную игру: ребята пашут и выполняют установки. Но каждый может действовать еще лучше. Команде есть где прибавлять. Пока проигрываем из-за ошибок — где-то шайба не так отскочила, где-то неудачные индивидуальные действия. Полагаю, всё можно исправить.

— Нет опасений, что провалите старт и отстанете от остальных осенью — как год назад при Горди Дуайере?

— Я был в команде при Горди. Считаю, что сейчас ситуация намного более стабильная, чем тогда. У нас есть конкретная система и структура игры. Есть хоккеисты, которые могут выполнять поставленные задачи. Да, понятное дело, в таблице это никак не проявляется. Хорошая игра не дает тебе никаких очков, если ты проигрываешь. Поэтому в любом случае надо выигрывать. Мы это понимаем и чувствуем. Но что делать? Надо идти вперед, отдаваться хоккею больше, играть лучше и стараться выигрывать следующий матч.

– Чем система Вудкрофта отличается от системы Дуайера?

— Система отличается тем, что она есть. И у Крейга она детальная. То есть в каждой ситуации у игроков есть план действий. Неважно где — в атаке, в обороне или в средней зоне. Плюс Вудкрофт предпочитает индивидуальный подход к каждому игроку. Он делает всё, чтобы у нас были шансы на победу. Просто самим игрокам надо быть психологически сильнее и выдавать свой лучший хоккей все 60 минут матча.

— Что скажете о драке Дюкова с Моисеевым?

— Отличный момент. Он завел всю команду. Дюк увидел, что мы проигрываем и решил встряхнуть ребят. На самом деле у него это получилось. Тем более в этой смене соперник сделал хит (силовой прием. — «Известия») против Жени Ковыршина, нашего ветерана. Рома здорово всё сделал — идеальный момент и тайминг. И не удалился Дюков до конца встречи. Поэтому сработал превосходно.

— Как оцените драку Ханта и Семёнова в недавнем матче «Куньлуня» и «Салавата Юлаева»?

— Видел этот эпизод. Не понимаю, почему такое значение придается этому эпизоду. Понятно, что у Семёнова большое преимущество в росте. Не знаю, дерется ли он или нет. В курсе только, что Гарет Хант — сильный человек в этом деле. Из того, что я увидел в этой драке, не заметил, чтобы он хоть раз попал Семёнову по лицу. Понятно, что Алексей драку выиграл по очкам.

— Некоторые считают, что он перестраховался и завалил Ханта своей массой, чтобы не получить удар в лицо...

— Ну и что? Это его право.

— Трудно вспомнить, чтобы в России дрались на льду игроки с такой разницей в габаритах...

— В определенных североамериканских лигах Хант считается легендой. В West Coast его многие уважают. Надо отдать ему должное, что он никого никогда не боится. Но, на мой взгляд, их драка с Семёновым смотрелась смешно. Слишком уж разница в габаритах серьезная.

— Вы пересекались с Хантом в Северной Америке?

— Нет. Но встречал кучу подобных бойцов с таким ростом.

— За счет чего они выживают в драках?

— За счет смелости, техники и крепкого черепа. Они не боятся получить по лицу — иногда по 5–6 раз. И делают всё, чтобы ударить в ответ. На самом деле, видел немало таких хоккеистов. Например, Бретт Галлант не выделяется ростом, но является одним из лучших тафгаев, с которыми я играл. Видел, как он бил ребят ростом под 1,95 м. Просто за счет техники и смелости. Причем бил профессионалов, которые были на односторонних контрактах и выходили по две смены за матч просто подраться. Они знают, как бить. И можно не выдержать их удар. Особенно если попадаешь под них на противоходе, не ожидая ничего, или получаешь в челюсть. Но можно любой такой удар выдержать или не выдержать. Тут всё индивидуально.

— Многие болельщики соскучились по дракам в КХЛ и ждали их от вас, когда вы год назад приехали в Минск. Почему пока не радовали зрителей?

— В этой лиге тяжело найти драку. Но, если моей команде это нужно, я готов выйти и подраться в матче КХЛ. Другое дело, что здесь нет людей, с которыми бы можно было это сделать. Обычно одни разговоры на льду, а до дела не доходит.

— Для вас есть ограничения в драках? Бьетесь только с профессиональными бойцами? Или с остальными хоккеистами тоже?

— Нет, разницы нет. При необходимости могу подраться и с мастером хоккея, и с тафгаем.