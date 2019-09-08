«Мы измотали «Ак Барс»

В пятницу MVP (самый ценный игрок) прошлого плей-офф КХЛ Илья Сорокин провел первый матч в нынешнем регулярном чемпионате. С ним его ЦСКА победил дома «Нефтехимик» (3:2 ОТ). В первых двух встречах первым номером выступал его коллега швед Ларс Юханссон. При нем подопечные Игоря Никитина проиграли «Авангарду» (1:3) и победили «Ак Барс» (3:2).

Встреча с «Авангардом» обернулась для ЦСКА обидным голом защитника омичей Максима Чудинова, забившего броском со своей половины площадки. После матча с «Ак Барсом» Ларс Юханссон в интервью «Известиям» рассказал, как он пережил эту пропущенную шайбу, и оценил свою конкуренцию с Ильей Сорокиным в стартовавшем сезоне.

— Насколько трудно вам дался матч с «Ак Барсом» после пропущенного гола от Максима Чудинова в игре с «Авангардом»?

— В игре с «Ак Барсом» я хорошо себя чувствовал. Думаю, мы хорошо сыграли. Конечно, были возможности, которые мы упустили. У противников они тоже были, но я решил сосредоточиться на том, чтобы помочь своей команде выиграть. Не думаю, что стоит оглядываться назад и рассуждать о том, как могла бы сложиться прошедшая игра. Конечно, начало было сложным, первую шайбу забил противник, но считаю, что команда постояла и за меня, и за себя саму. Смогли исправить положение. Нам было важно выиграть, и теперь ЦСКА разыграется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев ЦСКА — Авангард

— Что тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов сказал вам о шайбе Максима Чудинова?

— Ничего особенного, он был настроен позитивно, волновался о моем состоянии: «Ну, да, ты как?» Наумов понимает, что случаются неприятности, и всегда нас поддерживает. Он выпустил меня в первой игре, и хоть я пропустил такой гол, выпустил меня на лед и во второй встрече. Тренер меня поддерживает, а вернуть игроку уверенность в себе очень важно, тогда он сможет снова начать хорошо играть.

— Чем сегодняшний «Ак Барс» отличается от «Ак Барса» двух последних сезонов?

— Ох, не знаю. У них быстрые нападающие, они делают быстрые передачи и часто выходят к воротам. Если атакуют, то атакуют быстро, это опытные игроки. Играя против них, нужно всегда быть начеку, потому что в любой момент игра может ускориться, наполниться опасными моментами. Это быстрая команда, но, как я уже сказал, думаю, мы хорошо сыграли против ее хоккеистов, заставили их поработать на своей половине, измотали, и в результате они сбросили скорость.

— У вас есть понимание, как будет распределено в этом сезоне игровое время между вами и Ильей Сорокиным?

— Нет, не знаю, кто сколько будет играть. Я только знаю, что сыграл в первых двух матчах, а там посмотрим. Я стараюсь изо всех сил. Илья Сорокин — один из лучших вратарей лиги, мне приходится соперничать с ним за право выходить на лед. Он отличный вратарь. Я сыграл в двух матчах, теперь буду соперничать с ним на тренировках, а тренеры решат, кого ставить. Посмотрим, что будет дальше, но, конечно, Сорокин — прекрасный голкипер, и мне приходится держать планку, если я хочу конкурировать с ним, играть в матчах КХЛ за ЦСКА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев ЦСКА — Ак Барс

Ларс Юханссон родился 11 июля 1987 года в шведском городе Авеста. Воспитанник местного одноименного клуба. На взрослом уровне выступал в чемпионате Швеции за команды «Мора» (2007–2011), «Вестерос» (2011–2013), «Фрелунда» (2013–2016). В составе последних в 2016 году стал чемпионом Швеции. В сезоне-2016/17 находился в системе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Выступал за его фарм-клуб «Рокфорд». Всего провел за него в Американской хоккейной лиге (АХЛ) 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надежности 2.75 и 90,7% отраженных бросков.

В ЦСКА перешел в 2017 году. В первый сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Тогда провел в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч. Процент отраженных бросков 93,8 (394 из 420), провел шесть встреч без пропущенных шайб. В плей-офф в шести встречах сыграл одну на ноль и отразил 96,8% бросков (121 из 125). Во второй сезон выиграл с ЦСКА Кубок континента победителю регулярного чемпионата и Кубок Гагарина победителю плей-офф. В «регулярке» сыграл в 24 играх, из 491 броска отразил 464 (94,5%). На ноль отыграл девять матчей. В плей-офф выходил на лед один раз, отразив два броска из двух.

В конце 2018 года вызывался в сборную Швеции на этапы Евротура Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.

Илья Сорокин родился 4 августа 1995 года в городе Междуреченске Кемеровской области. С 2009 года оказался в системе новокузнецкого «Металлурга». В 2012–2014 годах выступал за этот. клуб в КХЛ. С 2014 года в ЦСКА. Обладатель Кубка Гагарина – 2019, четырехкратный обладатель Кубка континента (2015–2017, 2019). Двукратный финалист Кубка Гагарина (2016 и 2018). В 2014 году на драфте НХЛ выбран клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером. Самый ценный игрок (MVP) Кубка Гагарина – 2019. Лучший вратарь КХЛ сезона-2015/16.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года. 29 октября 2014 года дебютировал за национальную сборную России в матче Кубка Карьяла против Чехии (4:2). В составе «Красной машины» трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019). В 2018 году в корейском Пхёнчхане стал олимпийским чемпионом.