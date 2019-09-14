Прямой эфир

Нурмагомедов пожертвовал деньги на воду детям в Африке

0
Фото: Global Look Press/Miguel Juarez Lugo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд американского бойца смешанных единоборств (ММА) Дастина Порье поблагодарил в Twitter россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование.

Фергюсон наяву: соперником Хабиба станет непобежденный в UFC американец
Этот бой — самый ожидаемый в легком дивизионе

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — цитирует фонд «Федеральное агентство новостей».

7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире в Абу-Даби.

После боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в благотворительный фонд Порье.

Фонд американского спортсмена The Good Fight Foundation занимается разработкой проекта по строительству колодца с питьевой водой для школьников в Африке.

12 сентября президент России Владимир Путин встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым в Дагестане, чтобы поздравить с победой.

Глава UFC Дэйна Уайт после боя назвал Тони Фергюсона основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. По его словам, если американец не сможет выступить, шанс получит ирландец Конор Макгрегор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фергюсон назвал Нурмагомедова ленивым и однообразным бойцом
Глава UFC Russia оценил возможность проведения в «Лужниках» боя Нурмагомедова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019