Путин решил лично поздравить Нурмагомедова с победой над Порье

Президент РФ Владимир Путин собирается встретиться в Дагестане с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона UFC, сообщает ТАСС в четверг, 12 сентября.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — сказал Путин на встрече в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Путин в рамках поездки в Дагестан посетил село Ботлих и возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), Афганистане и боевых действиях Дагестане в 1999 году.