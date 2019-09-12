Глава UFC Russia оценил возможность проведения в «Лужниках» боя Нурмагомедова

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский прокомментировал слова российского непобежденного бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова о желании провести бой на 80-тысячной арене «Лужники» в Москве.

По словам Громковского, теоретически это возможно, но каких-то конкретных планов пока нет.

«В истории UFC использовались разные арены, но мы стараемся проводить турниры на крытых, так как это проще с точки зрения телевизионного производства, света и погодных условий», — заявил он интервью RT.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при нуле в графе поражений.

После боя глава UFC Дана Уайт назвал Тони Фергюсона основным претендентом на бой с россиянином. В свою очередь сам американец заявил, что хочет предложить Нурмагомедову встретиться на ринге в конце 2019 года. По его словам, бой можно провести на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

При этом менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что следующим соперником российского бойца может стать канадец Жорж Сен-Пьер.