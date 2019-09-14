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Американские СМИ назвали позволяющее покорить мир российское оружие

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Уникальные скоростные показатели подводной торпеды «Шквал» способны перевернуть образ боевых действий в море и покорить мир. Об этом рассказали эксперты американского издания National Interest.

Торпеду изобрели еще в 1960-х годах как оружие против ракетных подлодок НАТО, но известно о ней стало только в середине 1990-х годов. Во время холодной войны надводные и подводные объекты развивали скорость не более 50 узлов (около 92,5 км/ч), однако торпеды «Шквал» стали исключением, так как могли разгоняться до 200 узлов (370 км/ч).

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Дело в том, что в отличие от других снарядов, они приводятся в движение ракетным двигателем. Снизить сопротивление в воде разработчикам удалось благодаря режиму суперкавитации. Во время движения вокруг снаряда образуется пар, и он движется в паровом пузыре.

Эксперты отмечают, что в арсенале Соединенных Штатов нет ничего похожего, а подобная технология готова «в одночасье покорить мир». Автор статьи напомнил, что в ранней версии торпеды были неуправляемыми, но в новой версии используется суперкавитация спринтерского движения в область нахождения цели. То есть, перед ударом снаряд снижает скорость для точного поиска.

При этом торпеды, как пишет NI, имеют недостаток в виде громкости, что позволяет выдать локацию запустившего ее судна, но преимущества в виде высокой скорости и ядерной боеголовки в условиях морского боя полностью перекрывают его.

12 сентября стало известно, что американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы, напоминает телеканал «360». В заявке министерства армии США указаны «пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня». К учебным автоматам также будут приобретены держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке и средства управления.

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